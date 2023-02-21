Kamil Vacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Vacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Vacek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamil Vacek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kamil Vacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Vacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil Vacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Vacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Vacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Vacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Vacek 18 Mayıs 1987 tarihinde Ústí nad Orlicí şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Vacek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Kamil Vacek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kamil Vacek'nin FK Pardubice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamil Vacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Vacek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamil Vacek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Vacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sigma Olomouc

1 Ocak 2006 yılında Bielefeld

30 Haziran 2007 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2007 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2008 yılında Sparta Prag

1 Ağustos 2011 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2014 yılında Chievo Verona

25 Temmuz 2014 yılında Sparta Prag

1 Ocak 2015 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2015 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2016 yılında Sparta Prag

9 Ağustos 2016 yılında Maccabi Haifa

30 Ağustos 2017 yılında Slask Wroclaw

23 Ağustos 2018 yılında Odense BK

28 Ocak 2019 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2019 yılında Odense BK

1 Temmuz 2019 yılında Bohemians 1905

26 Ocak 2022 yılında Pardubice

Kamil Vacek kimdir

Kamil Vacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Vacek şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Dolní Dobrouč (1994-1998), FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (1998-1999), SK Sigma Olomouc (1999-2005)

Kamil Vacek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 14 numaralı formasıyla 4 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kamil Vacek nereli

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