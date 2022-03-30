Kampüste başı boş köpek saldırısı yaşandı! Bir öğrenci yaralandı!

Kocaeli Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüste sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri Dadandı'yı sağ bacağından ısırarak yaraladı. Yaralanan Çiğdem Dadandı hastaneye giderek kuduz aşısı oldu.

Genç kız o anını şöyle anlattı:

"Elimde yiyecek hiçbir şey olmamasına rağmen bir anda etrafımı sardılar ve beni ısırıp yere düşürdüler. Ben o an gerçekten yaşadığım korkuyu unutamam. Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım, gerçekten çok korkunçtu. Ben hâlâ onun travmasını yaşıyorum. Hala dışarı çıkarken yanıma şemsiye gibi bir şey almak istiyorum, eğer gelirlerse, saldırırlarsa kendimi koruyabileyim, diye. Dışarı çıkarken tek çıkacaksam çok korkuyorum, benim gibi birçok öğrenci var. Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef. Birçoğu kısır değil ve kampüsün birçok yerinde yeni doğmuş köpekler görebiliyorsunuz. Biz de çok üzülüyoruz, çünkü hayvanların kampüsteki durumları da pek iyi değil. Yağmur yağdığında bile hayvanlar titriyor, soğuktan hiçbirinin kulübesi bile yok. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var, biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları çok seviyoruz ama maalesef bize saldırıyorlar."

DAHA ÖNCEDE BAŞKA BİR ÖĞRENCİYE SALDIRMIŞLAR

Dadandı, hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başı boş köpeklerin toplanması için şikayette bulundu. Aynı kampüste birkaç gün önce de başka bir öğrenci aynı başı boş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Çığlıklar ve korku içinde köpeklerden kaçmış ve olay anının görüntülerini cep telefonuyla çekerek kişisel hesabından paylaşmıştı.