Survivor All Star'a Nagihan Karaderenin gözyaşları damga vurdu! Kazandıkları ödülde sinir krizi geçirerek eski kocasına sitem etti!ATV Müge Anlı FULL izle bugün 30 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeRamazanda diyet listesi 2022 | Ramazanda nasıl kilo verilir, nasıl zayıflanır?Son dakika | AK Parti'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması! Tarih belli oldu: Temmuz ayında ele alınacakNagihan Karadere'nin eski eşi kimdir? Uğur Gökçe kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika: Milyonlarca memura müjde: AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, açıkladı: 3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkacakİstanbul’da kurye rezaleti! Önce siparişi bıraktı sonra apartmana tuvaletini yaptı: “Ne yapsın çok sıkışmış”Gelinim Mutfakta 30 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin çok satan kitabı dizi oluyor! Süt Lekesi kitabı yeni sezonda izleyiciyle buluşacak! Esra Ezmeci kitapları neler?Skandal olay! Polis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Kampüste başı boş köpek saldırısı yaşandı! Bir öğrenci yaralandı!

Kampüste başı boş köpek saldırısı yaşandı! Bir öğrenci yaralandı!

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olan Çiğdem Dadandı, kampüste başı boş köpek saldırısına uğradı bacağından yaralandı!

Kampüste başı boş köpek saldırısı yaşandı! Bir öğrenci yaralandı!

Kocaeli Üniversitesi sağlık Bilimleri  Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüste sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri Dadandı'yı sağ bacağından ısırarak yaraladı. Yaralanan Çiğdem Dadandı hastaneye giderek kuduz aşısı oldu.

Kampüste başı boş köpek saldırısı yaşandı! Bir öğrenci yaralandı!

Genç kız o anını şöyle anlattı: 

"Elimde yiyecek hiçbir şey olmamasına rağmen bir anda etrafımı sardılar ve beni ısırıp yere düşürdüler. Ben o an gerçekten yaşadığım korkuyu unutamam. Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım, gerçekten çok korkunçtu. Ben hâlâ onun travmasını yaşıyorum. Hala dışarı çıkarken yanıma şemsiye gibi bir şey almak istiyorum, eğer gelirlerse, saldırırlarsa kendimi koruyabileyim, diye. Dışarı çıkarken tek çıkacaksam çok korkuyorum, benim gibi birçok öğrenci var. Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef. Birçoğu kısır değil ve kampüsün birçok yerinde yeni doğmuş köpekler görebiliyorsunuz. Biz de çok üzülüyoruz, çünkü hayvanların kampüsteki durumları da pek iyi değil. Yağmur yağdığında bile hayvanlar titriyor, soğuktan hiçbirinin kulübesi bile yok. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var, biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları çok seviyoruz ama maalesef bize saldırıyorlar."

Kampüste başı boş köpek saldırısı yaşandı! Bir öğrenci yaralandı!

DAHA ÖNCEDE BAŞKA BİR ÖĞRENCİYE SALDIRMIŞLAR

Dadandı, hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başı boş köpeklerin toplanması için şikayette bulundu. Aynı kampüste birkaç gün önce de başka bir öğrenci aynı başı boş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Çığlıklar ve korku içinde köpeklerden kaçmış ve olay anının görüntülerini cep telefonuyla çekerek  kişisel hesabından paylaşmıştı. 

Kampüste başı boş köpek saldırısı yaşandı! Bir öğrenci yaralandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT