Kamu İhale Kurumu uzman, uzman yardımcılığı maaşları ne kadar? Kamu ihale kurumu memur maaşları 2021

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı mesleği bir üst kurul uzmanlığı olmakla birlikte statüsü gereği üst kurul uzmanı olarak anılırlar. Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı meslek mensuplarının görev yerleri Kurumun kurulu bulunduğu Ankara ilidir. Peki Kamu ihale kurumu memurları ne kadar maaş alır? Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı maaşları ne kadar 2021? Kamu İhale Kurumu uzman, uzman yardımcılığı maaşları ne kadar?

KAMU İHALE KURUMU MAAŞLARI 2021

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığına atanan kimseler 2020 yılında yaklaşık olarak 6100 TL maaş almaktadır. Öte yandan Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı mesleğinde yönetmelikte öngörülen süreler boyu çalışan ve bu süreçlerin sonunda yapılan yeterlik aşamalarını tamamlayarak Kamu İhale Uzmanı olarak atanmaya hak kazanan meslek mensuplarının 2020 yılı maaşı ise yaklaşık olarak 6950 TL'dir.

Dikkat: Maaş bilgileri yaklaşık olarak verilmiş olup bu tutarlarda bireysel olarak değişebilen ilave ödemeler ile yapılan kesintiler belirtilmemiştir.

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI MESLEĞİ NEDİR?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kamu ihaleleri için çizmiş olduğu çerçevenin kontrol ve denetimini gerçekleştiren, bu hususta düzenleyici bir rol oynayan Kamu İhale Kurumu'nun özellikle kontrol ve denetim işlevini yerine getirmesinde görevli bulunan kariyer meslek grubu Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı meslek grubudur.

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI MESLEĞİNE NASIL GİRİLİR?

Adayların öncelikli olarak Kurum tarafından belirlenmiş puan türlerinden yeterli puanı ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen KPSS A Grubu oturumlarında elde etmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı alım ilanında yer alan, sağlık, yaş vs. şartları da taşıyor olmaları ve belirtilen alanlardan mezun durumda olmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı alım ilanlarına başvuruda bulunamazlar

Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı alımı iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Bu iki aşama Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı yazılı yarışma sınavı ve bu sınavdan başarı ile çıkan adaylar için düzenlenen sözlü sınavlardır. Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı meslek sınavlarında başarılı olarak mesleğe girmeye hak kazanan adayların Kamu İhale Kurumu uzman yardımcısı olarak atamaları gerçekleştirilir.