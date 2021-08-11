Kamu işçisi ne kadar zam alacak 2021? Kamu işçileri zam tutarı ne kadar 2021?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gerçekleştirilen toplantı sonrası TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçerek kamu işçisine yapılacak zammı açıkladı. İşte detaylar...

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR ZAM ALACAK 2021? KAMU İŞÇİLERİ ZAM TUTARI NE KADAR OLACAK?

Yapılan toplantı sonrası açıklanan kararla kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti.

Hükümet ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin ilk olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.