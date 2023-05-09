Kamu İşçisinin Zam Oranı açıklandı! İşte en düşük kamu işçisi maaşı!

Kamu işçilerinin zam oranı belli oldu. Rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı.

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Toplu İş Sözleşmesi Kamu işçilerinin zam oranı bugün belli oluyor. Rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Kamu işçisi zam oranı ile 700 bin işçinin geliri artacak.

BAŞKAN ERDOĞAN KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANINI AÇIKLADI

Kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu İş Sözleşmesi'nin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalandı. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Buna göre kamu işçisi zammı yüzde 45 oldu.

Taban ücret ise 15 bin TL oldu.

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