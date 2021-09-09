Kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğu mu getirildi? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den PCR testi açıklaması geldi. Bakan Bilgin, koronavirüs aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır"

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