Kamyon Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kamyon Şoförü Maaşları, İş İlanları

Kamyon Şoförü görev tanımı nedir, Kamyon Şoförü ne iş yapar, Kamyon Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kamyon Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kamyon Şoförü iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş kamyon ile yurt içi yük ve eşya taşımacılığı yapan nitelikli kişidir

Kamyon Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kamyon Şoförü Maaşları

Kamyon Şoförü maaşı ortalama aylık 3.550 - TL’dir. En düşük Kamyon Şoförü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kamyon Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kamyon Şoförü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Kamyon Şoförü Ne İş Yapar?

Kamyon Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği ve kalite gerekliliklerini uygulamak

b) İş öncesi hazırlıkları yapmak

c) Belge kontrolü yapmak

d) Aracın periyodik bakımını yapmak/yaptırmak

e) Kamyonu sefere hazırlamak

f) Mekanik ve elektronik sistem/gösterge kontrolü yapmak

g) Yol güzergahını belirlemek

h) Yük ve eşya taşımak

i) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kamyon Şoförü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana grubunda yer alır

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri meslek grubundadır.

Kamyon Şoförü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kamyon Şoförü mesleğinin meslek kodu 8332.09 olarak belirlenmiştir

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