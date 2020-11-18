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Kamyona arkadan çarptı, sürücü içinde sıkıştı kaldı

100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında meydana gelen trafik kazasında kamyon, önünde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyona arkadan çarptı, sürücü içinde sıkıştı kaldı

Kaza D-100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine giden Ü. Ö. idaresindeki BMC marka 34 UF 1568 plakalı kamyon D-100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında önünde seyir halinde olan Ö. B. idaresindeki Mercedes marka 81 ABH 005 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler kamyon içerisinde sıkılan sürücü Ü. Ö.'yü bulunduğu yerden çıkartarak ambulans ekiplerine teslim etti. Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile trafik yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyona arkadan çarptı, sürücü içinde sıkıştı kaldı

Kamyona arkadan çarptı, sürücü içinde sıkıştı kaldı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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