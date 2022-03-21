Kan Akçesi ne demek, TDK'ya göre Kan Akçesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kan akçesi ne demek? Kan akçesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kan akçesi kelimesi. Peki kan akçesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kan akçesi nedir, kan akçesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAN AKÇESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kan akçesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kan akçesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mirasçılarına verilen para

