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  3. Kan donduran olay! 4 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

Kan donduran olay! 4 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. 4 çocuk annesi Esma Yücel (35), evinde ölü bulundu. Polis, Yücel'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Kan donduran olay! 4 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde öğle saatlerinde meydana gelen olay kan dondurdu.

35 yaşındaki Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmaması üzerine Yücel'in yakınları, durumu polise ihbar etti.

SIRTINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar sonrası adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Polis evde Esma Yücel'i sırtından vurulmuş halde, ölü buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Esma Yücel'in cesedi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.

Kan donduran olay! 4 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

Berkem Temizel
Gece Editörü
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