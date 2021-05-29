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  3. Kan donduran olay! 5 yıldır kayıp olan kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

Kan donduran olay! 5 yıldır kayıp olan kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

Iğdır'da, 5 yıldır kayıp olarak aranan Nesrişah Yorgun adlı kadının boşandığı eşi tarafından öldürülerek çelik sandığa koyulup üzerine fayans döşediği ortaya çıktı.

Kan donduran olay! 5 yıldır kayıp olan kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

7 Kasım 2016’da Topçular Mahallesi 111’inci sokaktaki Akçay apartmanı 5’inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederek babası Eyüp Yıldızhan’ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, annesi Nesrişah Yorgun’u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu.

"BEN DE MERAK EDİYORUM"

Eyüp Yıldızhan, gözaltına alındığı sırada, "Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum” diye ifade vermiş ve o dönem cinayetin tespit edilememesi sonucunda dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik ‘hürriyeti tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

DOSYA TEKRAR AÇILDI

4 ay önce Nesrişah Yorgun’un dosyası Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro dedektifleri tarafından yeniden açıldı. 

Olayı en başından incelemeye alan ekipler,  Eyüp Yıldızhan’ın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi.

ŞOFÖR ÇELİK SANDIĞI DOĞRULADI

Ulaşılan taksi şoförünün çelik sandığı doğrulaması üzerine polisler, olayın yaşandığı tarihteki kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, sandığın ailenin 5 yıl önce oturduğu binadan çıkarılmadığını belirledi.

Ailenin bodrum katta kiler olarak kullandığı bölümü inceleyen ekipler, kadavra köpeği ile arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine fayansları kırarak kazı yapan polis, çelik sandığa ulaştı. Ekipler sandığı açtıklarında cesetle karşılaştı.

Nesrişah Yorgun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul’a gönderilirken, cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlatıldı.

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