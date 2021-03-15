Kan donduran olay! Arkadaşını başından vurarak öldürdü
Kan donduran olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. evde tartışma yaşadığı arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs emniyete gidip teslim oldu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu.
İlçede bulunan bir evde 38 yaşındaki D.U. ile 31 yaşındaki Murat Ekmekçi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında D.U., arkadaşı Murat Ekmekçi'yi tabancayla başından vurdu.
ARKADAŞINI TABANCAYLA VURDUKTAN SONRA TESLİ OLDU
Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını evde tabanca ile vurduğunu anlattı. D.U.'nun gözaltına alınmasının ardından ekiplerin evde yaptıkları incelemede Murat Ekmekçi'nin başından vurularak öldüğü tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.