Kan donduran olay! Önce eski eşini tüfekle vurdu, sonra kendisi intihar etti!

Olay Eskişehir Kırmızıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Alptekinler Sokak’ta oturan Fadime D. bulunduğu mahalleden evinin kapısına doğru giderken, bir yıl önce boşandığı eski eşi Sedat Köse karşısında belirdi. İkilinin tartışması üzerine mahallede arbede yaşandı. Tartışma esnasında, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Sedat Köse, yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açarak Fadime D.’yi vurdu. Olay yerinden kaçan Köse, iki sokak ileride aynı tüfekle intihar etti.

KARISINI ÖLDÜRMEK İSTERKEN, KENDİSİ ÖLDÜ!

Mahalle sakinleri olaya müdehale edemese de ateş açılmasının hemen ardından polis ve 112 Acil servisi aradılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğum bakımda tedaviye alınan Fadime D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gözü dönmüş eski eş Sedat Köse ise yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.