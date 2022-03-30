Kan donduran olay! Önce öldürdü! Sonra parçalara ayırarak çöp torbasına doldurdu!

26 yaşındaki İtalyan Carol Martesi, bir çocuk annesi ve sosyal medya fenomeniydi. İtalya'nın Brescia şehrinin Borno ilçesinde cansız bedeni çöp torbasında parçalara ayrılmış halde bulundu. Polisler kimliğini vücudundaki dövmelerle tespit etti. Carol Maltesi cinayetinde eski sevgiliden şüphelenildi ve Maltesi'nin eski sevgilisi göz altına alındı.

KİMLİĞİ BELİRLENMESİN DİYE YÜZÜNÜ YAKMIŞ

2022'nin başlarında komşusu komşusu 43 yaşında olan Davide Fontana ile bir ilişkiye başladığı ve sonrasında ayrıldığı öğrenildi. Polis Fontana'nın ifadesini aldı. Daha sonra polisin yaptığı açıklamada, Fontana bir tartışma sonrasında Maltesi'yi öldürdüğünü, kimliğinin tespit edilmemesi için yüzünü yaktığını ve cansız bedenini parçalara ayırarak çöp torbasına doldurduğunu ardından dondurucuda sakladığını itiraf ettiğini söyledi. Fontana bu gün göz altına alındı.

İtalyan savcı Lorena Ghibaudo açıklamasında, “Zanlı Davide Fontana, hala yaşıyormuş gibi görünmesi için Carol Maltesi'nin telefonunu kullanıyor ve hatta kirasını ödüyordu ama gerçekte zanlı onu öldürmüş ve vücudunu parçalara ayırmıştı” dedi.