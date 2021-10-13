Kan Zehirlenmesi ne demek, TDK'ya göre Kan Zehirlenmesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kan zehirlenmesi ne demek? Kan zehirlenmesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kan zehirlenmesi kelimesi. Peki kan zehirlenmesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kan zehirlenmesi nedir, kan zehirlenmesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAN ZEHİRLENMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kan zehirlenmesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kan zehirlenmesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kanda hastalık yapan bakteri, virüs vb.lerin bulunmasından ileri gelen her türlü hastalık, septisemi

