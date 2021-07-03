Kanada'da koronavirüs değil, sıcak havalar can alıyor: 1 haftada 719 kişi öldü

Son yılların en yüksek sıcaklık değerlerinin yaşandığı Kanada'nın British Columbia eyaletinde sıcak havalar nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre eyalet genelinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin yaşamını yitirdi.

BEKLENENİN ÜÇ KATI ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Lapointe açıklamasında, eyalette rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında 7 gün boyunca kaydedilen ölümlerin, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakalarının yaklaşık üç katı olduğunu aktardı.

Lisa Lapointe, eyaletin bazı bölgelerinde olağan dışı yüksek sıcaklıkların görülmeye devam ettiğini kaydederek," Aşırı sıcakların tehlikeli etkilerinden kaçınmak için hepimizin ekstra özen göstermemiz önemini koruyor. Lütfen özellikle yalnız yaşayanlar olmak üzere ailenize, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.

KÖYDEKİ TÜM EVLER YANDI

Ayrıca British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar ve yıldırımlar nedeniyle orman yangınları artış yaşandı.

Sıcak hava dalgasının en etkili olduğu ve rekor sıcaklıkların kaydedildiği Lytton köyündeki tüm evler yandı.

Orman yangınının haritan sildiği Lytton, 30 Haziran'da ulaşan alevler nedeniyle boşaltılmış ve yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti.

CBC’ye konuşan köy sakinlerinden Jeff Chapman, anne ve babasının yangında öldüğünü söylerken, bölgede görev yapan itfaiye ve sağlık ekipleri alevler nedeniyle köye giremediklerini ve bu ölümleri şu an için doğrulayamayacaklarını açıkladı.

SICAKLIKLAR ABD'DE CAN ALIYOR

Bu arada aşırı sıcaklar Amerika Birleşik Devletleri’nde de ölümlere neden oluyor.

Washington DC ve Oregon’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 25 Haziran’dan bu yana toplam 79 kişi yaşamını yitirdi.

Oregon’daki yetkililer, ölümlerin 50’den fazlasının Portland’ın da içinde olduğu Multnomah County'de kaydedildiğini, ölümlerdeki yaş ortalamasının da 67 olduğunu açıkladı.

Washington DC’de de aşırı sıcaklar yüzünden 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA