Eskişehirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kuşadası’nda 4,7 büyüklüğünde deprem!İzmir'de ailesi ile yaşayan İzzet Yıldızhan depremi anlattıKanada'da ortaçağ kostümü giyen bir saldırgan dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdüAli Kaygusuz kimdir? Ali Çağın Kaygusuz kurtarıldı mı, öldü mü?İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldiAnkara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İzmir depremi oyuncu Gizem Güven'i geçmişe götürdüRıza Kocaoğlu'nun acı günü! İzmir depreminde arkadaşını kaybettiBeşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Kanada'da ortaçağ kostümü giyen bir saldırgan dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü

Kanada'da ortaçağ kostümü giyen bir saldırgan dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü

Kanada'nın Quebec eyaletinde, ortaçağ kostümü giyen bir adamın çok sayıda kişiyi bıçakladığı belirtildi. Saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kanada'da ortaçağ kostümü giyen bir saldırgan dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü

Kanada'nın Quebec eyaletinde, ortaçağ kostümü giyen bir adamın meclis binası yakınında pek çok kişinin bıçakla yaralandığını açıkladı. Saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

Radio Canada, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yaralı olduğunu aktardı.

Kanada'da ortaçağ kostümü giyen bir saldırgan dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. 

Polis bölgedeki vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları çağrısı yaptı.

Detaylar gelecek...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT