Kanada'da ortaçağ kostümü giyen bir saldırgan dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü

Kanada'nın Quebec eyaletinde, ortaçağ kostümü giyen bir adamın meclis binası yakınında pek çok kişinin bıçakla yaralandığını açıkladı. Saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Radio Canada, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yaralı olduğunu aktardı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis bölgedeki vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları çağrısı yaptı.

Detaylar gelecek...