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Kanadalı ünlü aktör Christopher Plummer hayatını kaybetti

Kanadalı ünlü aktör Christopher Plummer , 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kanadalı ünlü aktör Christopher Plummer hayatını kaybetti

Birçok tiyatro, film ve dizilerde rol alan 1965 tarihli "Neşeli Günler" filminde canlandırdığı Yüzbaşı Von Trapp karakteriyle hafızalarda yer alan ünlü aktör Christopher Plummer'den acı haber geldi. 

Menajeri, aktörün gece saatlerinde ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

Plummer, sahnede canlandırdığı Shakespeare rolleriyle de başarılı bir tiyatro kariyerine imza atmıştı.

Kanadalı ünlü aktör Christopher Plummer hayatını kaybetti

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Plummer, 2012'de, 82 yaşında "Yeni Başlangıçlar" filmiyle Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak "oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı kişi" olmuştu.

Kanadalı ünlü aktör Christopher Plummer hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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