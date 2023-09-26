Kanal D Haber'den skandal haber! Ambulans şoförüne yardım etmek isteyen, duyarlı vatandaşı suçladı!

Kanal D Haber, dün akşam ana haber bülteninde trafikte sıkışan bir ambulansa yardım etmek isteyen duyarlı vatandaşı suçlu gibi göstererek skandal bir habere imza attı. O vatandaş Bölge Gündem Haber'e ulaşarak gerçekleri anlattı.

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Kanal D Haber'den skandal haber! Ambulans şoförüne yardım etmek isteyen, duyarlı vatandaşı suçladı!

Dün Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yer alan bir haber gerçekleri yansıtmayacak şekilde taraflı olarak sunuldu. Haberde ambulansın önünü kestiği iddia edilen Kadir E. gerçekleri Bölge Gündem Haber'e anlattı.

İddialara konu olan olay, Bahçelievler'e bağlı Şirinevler mahallesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine Şirinevler'de yeni doğmuş bir bebeği hastaneye götürmek isteyen bir ambulans, trafiğe girince yolda yürüyen Kadir E. isimli bir vatandaş ambulansa yol göstermek istedi. Bu sırada Kadir E'nin ambulansın önün kestiğini sanan sağlık çalışanları ise dinlemeden cep telefonuna sarılarak kaydı alıp tepki gösterdi. Durum karşısında şaşkına dönen Kadir E ise "sana yardımcı olmak istiyorum" demesine rağmen kayda devam etti.

Neyse ki olay çok fazla büyümeden çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ambulans yoluna devam etti.

SAĞLIKÇILAR GÖRÜNTÜLERİ, HABER MERKEZLERİNE DAĞITTI

Sağlık çalışanları ise çektikleri görüntüleri Kanal D Haber merkeziyle paylaştı. Kanal D Haber ise habercilik ilke ve kurallarına aykırı bir tutumla muhataplarına cevap hakkı tanımadan, gelen görüntülere göre masa başında kurgulayıp, montajlayarak tek taraflı bir şekilde haberi vatandaşı suçlu göstererek haberi sundu.

HABERCİLER ADAMIN "YOL GÖSTERİYORUM" DEMESİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

Oysa ki yayınlanan görüntüler dikkatli bir şekilde izlendiğinde Kadir E'nin " vatandaş olarak, yol gösteriyorum sana yol, ben birşey demiyorum" dediği görülüyor. Hemen ardından ise sağlıkçıların kendisini telefonla çekmesine ise "Şuraya bak, şunun hareketlerine bak ya ne kadar terbiyesiz adam ya" diye tepkisi yer alıyor.

Yayınlanan o video:

O YAŞLI AMCA BÖLGE GÜNDEM'E KONUŞTU: YARDIM ETMEK İSTEDİM

Kendisinin duyarlı bir vatandaş olduğunu ifade ederek Bölge Gündem'e konuşan Kadir E. şunları kaydetti:

"Dün sabah 8.30 sıraları evden çıktım yürüyerek derneğimize geliyordum. Bu sırada ambulans geliyordu. Siren seslerini duyunca trafik olduğundan dolayı yolu da iyi bildiğim için ambulans şoförüne yardımcı olmak istedim. Dedim ki; "kardeşim şu yoldan daha çabuk gidersin", Yol gösterdiğimde ambulans şoförü tuttu benim resmimi çekmeye kalktı. Bende "neden resmimi çekiyorsun kardeşim ben sana yardımcı olmak istiyorum" dedim. Bunu haber yapmışlar. Yapılan haber beni rencide etti. Ambulans şoföründen ve Kanal D Haber'den şikayetçiyim. Sonuna kadar haklarımı arayacağım"

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