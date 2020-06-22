Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Aşkı Memnu bugün neden yok? Merakla tekrar bölümleri izlenen ve yıllardır her yayınlandığında reyting rekorları kıran dizinin yayın saatinde ekranlara gelmemesi Aşkı Memnu kaldırıldı mı? sorusunu akıllara getirdi. Peki Aşkı Memnu neden yok? Ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı pazartesi...

AŞKI MEMNU NEDEN YOK?

Her sabah Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Aşkı Memnu dizisi bugün ekranlara gelmedi. Dizinin ekranlara gelmemesinin nedeni ise yayın saatinde değişikliğe gidilmesinde dolayı oldu. Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.

22 HAZİRAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Zalim İstanbul FİNAL

00:15 Cehennemden Kaçış

02:00 Cehennemden Kaçış

03:30 Akasya Durağı TEKRAR

05:45 Yabancı Damat TEKRAR

AŞKI MEMNU FRAGMAN

Tutku ve aşk sadakati esir alıyor. Aşkı Memnu hafta için her gün Kanal D ekranlarında...