Aşkı Memnu bugün neden yok? Ne zaman yayınlanacak? Kanal D yayın akışı
Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Aşkı Memnu bugün neden yok? Her sabah Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Aşkı Memnu izleyicileri dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki Aşk-ı Memnu dizisi bugün neden yok? Aşkı Memnu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kanal D yayın akışı Pazartesi...
Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Aşkı Memnu bugün neden yok? Merakla tekrar bölümleri izlenen ve yıllardır her yayınlandığında reyting rekorları kıran dizinin yayın saatinde ekranlara gelmemesi Aşkı Memnu kaldırıldı mı? sorusunu akıllara getirdi. Peki Aşkı Memnu neden yok? Ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı pazartesi...
AŞKI MEMNU NEDEN YOK?
Her sabah Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Aşkı Memnu dizisi bugün ekranlara gelmedi. Dizinin ekranlara gelmemesinin nedeni ise yayın saatinde değişikliğe gidilmesinde dolayı oldu. Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.
22 HAZİRAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu TEKRAR
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Zalim İstanbul FİNAL
00:15 Cehennemden Kaçış
02:00 Cehennemden Kaçış
03:30 Akasya Durağı TEKRAR
05:45 Yabancı Damat TEKRAR
AŞKI MEMNU FRAGMAN
Tutku ve aşk sadakati esir alıyor. Aşkı Memnu hafta için her gün Kanal D ekranlarında...
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