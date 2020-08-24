İşsizlere müjde: TEİAŞ, KPSS'siz personel alımına başladıShow TV yayın akışı | 24 Ağustos Pazartesi Show TV yayın akışıDolar kuru ne kadar oldu? (24 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )FOX TV Yayın akışı | 24 Ağustos Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?Galatasaray, Oscar Cabezas'ın menajerini İstanbul'a davet etti!Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi yayın akışıLGS, nakil sonuçları açıklandıTV8 yayın akışı | 24 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 24 Ağustos PazartesiSakarya'nın neyi meşhur? Sakarya'da ne yenir? Nereler gezilir?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 24 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 24 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 24 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Shrek: Sonsuza Dek

21:45 Matrix Reloaded

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT