Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 24 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 24 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Shrek: Sonsuza Dek

21:45 Matrix Reloaded