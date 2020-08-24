Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 24 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 24 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 24 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Shrek: Sonsuza Dek
21:45 Matrix Reloaded