Kanal D'de Buket Aydın'ın yerine kimin geleceği belli oldu! Bakın kimin eşi?

Buket Aydın'ın istifası üzerine Kanal D ana haber için kimin getirileceği belli oldu.

Kanal D Haber Başkanı ve Milliyet gazetesi yazarı Buket Aydın, yaptığı yazılı bir açıklama ile Demirören Medya Grubu'ndaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

''Durup, dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlenmiş olduğum görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum'' sözleri ile ayrılığı duyuran Aydın'ın yerine Kanal D Haber'in başına getirilen isim belli oldu.

Bundan böyle Kanal D Ana Haber'i Deniz Bayramoğlu sunacak. Deniz Bayramoğlu'nun Kanal D Haberi sunması ile ulusal medyada karı koca rating savaşı da başlamış olacak.

Bilindiği gibi, Deniz Bayramoğlu, Show TV Ana Haberi sunan Ece Üner ile evli bulunuyor.

Deniz Bayramoğlu kimdir?

Gazeteciliğe 1995 yılında başladı. İlk iş yerinde dış haberler muhabirliği ile başlayan kariyeri dış haberler editörlüğü ve yazı işleri müdürlüğü ile devam etti.

1997 yılında önce Financial Times ile ortak çıkan Liberal Bakış Gazetesi’nde borsa haberleri yapmaya başladı. 6 ay sonra döneminin en dikkat çekici gazetesi olan Yeni Yüzyıl’da borsa muhabirliğine devam etti. Burada özellikle imzasız yayınlanan ve borsa operasyonlarını deşifre ettiği kulis köşesi “Insider” ile dikkat çekti.

Sabah grubunun Yeni Yüzyıl’ı satmasının ardından grupta kaldı ve aynı işi Sabah Gazetesi’nde devam ettirdi. Sabah Gazetesi borsa editörlüğü görevinden kısa bir süre sonra Yeni Binyıl Gazetesi’nin kuruluşunda ekonomi editörü olarak görev yaptı.

Yazılı basın kariyeri sırasında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin tepe yöneticileri, ekonomi bürokrasisi, ekonomiden sorumlu bakanlar, Avrupa ve ABD’nin önde gelen şirketleri, ekonomi bakanları, ECB ve FED de dahil olmak üzere Merkez Bankası başkanları, ünlü fon yöneticileri v.d. ile röportajlar yaptı.

Çok sayıda meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu tarafından yılın en iyi ekonomi muhabiri ödülüne layık görüldü.

2000 yılında ise yazılı basından görsel basına geçti. 2000-2002 yılları arası CNN TÜRK televizyonunda borsa yorumcusu-muhabiri olarak görev aldı. 2002-2004 yılları arasında Ahu Özyurt ile birlikte “İş Yemeği” programını hazırlayıp sundu.

2004-2006 yıları arasında ise 10 yıldır sürdürdüğü ekonomi gazeteciliğine ara verip haber merkezinde çalışmaya ve CNN TÜRK’ün sabah haberlerini sunmaya başladı. 2006 yılında ise 1 boyunca CNN TÜRK’ün marka siyaset-ekonomi programı “Parametre”yi Enis Berberoğlu, Bilal Çetin ve Erdal Sağlam ile sundu.

2008 yılında vatani görevi için CNN TÜRK’ten ayrıldı. 2010-2012 yılları arasında CNN TÜRK’te “Bugün” haber kuşağını hazırlayan ve sunan Deniz Bayramoğlu o tarihten bu yana da CNN TÜRK’ün sabah programı olan “Güne Merhaba’yı hazırlayıp sunuyor.

Bayramoğlu televizyon kariyeri boyunca, yine Türkiye ve dünya ekonomisinin önde gelen isimleriyle röportajlar yaptı. Siyaset, ekonomi ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini programlarında ağırladı.

Türkiye ve bölgemizden en sıcak gelişmeleri takip etti.

Suriye savaşının ilk yılında Halep kentine giren ilk Türk Gazeteci oldu. Muhaliflerin 30 Şii hacı adayını rehin aldığı olayı, dünyaya ilk duyuran gazeteci oldu. Ve yine bu isimlerle ilk röportajı yaptı.

2002-2004 yıları arasında Hurriyet.com.tr’de borsa ve ekonomi yazıları yazdı. Hurriyet.com.tr’nin ardından yazılarına Finansal Forum ve Referans gazetelerinde devam etti.

Halen çeşitli günlük ve haftalık yayınlar için yazılar kaleme almaya devam etmektedir.

Deniz Bayramoğlu, Türk ve dünya ekonomisi konusunda uzman bilgiye sahiptir. Türk ekonomisinin önde gelen sektörlerini yakından takip etmeye devam etmekte aynı zamanda da siyaset ve sanat dünyasındaki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.