Kanal D'den yepyeni yapım: Baht Oyunu'nun çekimlerine başlandı!

ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu”nun çekimleri başladı. Başrollerinde ise Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in yer alacağı duyuruldu.

BAHT OYUNU BOMBA GİBİ GELİYOR

Yapılan ön hazırlıkların ardından çekimlerine başlanan Baht Oyunu dizisi yaz sezonuna bomba gibi br giriş yapmaya geliyor. Geçtiğimiz hafta Hekimoğlu dizisine veda eden genç oyuncu Aytaç Şaşmaz ve Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. “Baht Oyunu”, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor. Öte yandan “Aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır. Peki, hep böyle midir?” sorusuna cevap arıyor.