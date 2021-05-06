SON DAKİKA! Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi!Meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder son durumunu paylaştıMenemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Lite, Türkiye'de satışa sunuldu!SON DAKİKA! MSB'den Letonya'nın soykırım açıklamasına yanıt: Reddediyor ve tanımıyoruzAlkollüyken hız yapıp iki can almıştı: Busenur ve Sedef'i öldüren sürücüye cezada iyi hal indirimi!Tuzlaspor - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Gelinim Mutfakta Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma tarifi | Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama nedir, nasıl yapılır?Adanaspor - Yıl Port Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kanal D'den yepyeni yapım: Baht Oyunu'nun çekimlerine başlandı!

Kanal D'den yepyeni yapım: Baht Oyunu'nun çekimlerine başlandı!

Kanal D ekranlarında yaz sezonuna hazırlıklar başladı. Yepyeni bir yapım olan 'Baht Oyunu' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte yeni diziye ait detaylar...

Kanal D'den yepyeni yapım: Baht Oyunu'nun çekimlerine başlandı!

ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu”nun çekimleri başladı. Başrollerinde ise Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in yer alacağı duyuruldu.

BAHT OYUNU BOMBA GİBİ GELİYOR

Yapılan ön hazırlıkların ardından çekimlerine başlanan Baht Oyunu dizisi yaz sezonuna bomba gibi br giriş yapmaya geliyor. Geçtiğimiz hafta Hekimoğlu dizisine veda eden genç oyuncu  Aytaç Şaşmaz ve Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. “Baht Oyunu”, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor. Öte yandan “Aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır. Peki, hep böyle midir?” sorusuna cevap arıyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT