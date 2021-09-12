İhanet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Boşanacakları söylenilen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden şaşırtan hareket!Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi büyük ses getirdi! "Başrol sensin" dediler!12 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Kral Arthur Kılıç Efsanesi TRT 1'de12 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de12 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | İçimizden Biri ilk bölümüyle Show TV'deÇocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek12 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle FOX TV'de12 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Ekşi Elmalar Star TV'de12 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı |Çember: Sırlar Apartmanı Kanal D'de12 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi büyük ses getirdi! "Başrol sensin" dediler!

Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi büyük ses getirdi! "Başrol sensin" dediler!

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D, 2021-2022 yayın dönemi tanıtım filmi yayınladı. Yeni sezonda ekranda olacak dizi, program ve haber yüzlerinin yer aldığı film, ekrana gelir gelmez ses getirdi. Oyuncular tek tek "Başrol sensin" dediler!

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yönetmenliğini Metin Arolat'ın yaptığı tanıtım filminde; Kanal D'nin yeni sezona da damga vuracak dizileri Sadakatsiz, Camdaki Kız, Baht Oyunu, 16'ıncı kez izleyici ile buluşacak olan fenomen Arka Sokaklar, yakında ekrana gelecek Yargı, gündüz kuşağına renk katan Kırık Hayatlar dizilerinin başrol oyuncuları izleyiciye tek tek "başrol sensin" dedi.

Kanal D'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen programları Neler Oluyor Hayatta, Gelinim Mutfakta, Ece Üner ile Susma, Çok Güzel Hareketler 2 ve Şarkılar Bizi Söyler'in sevilen ekran yüzleri, güvenilir haberin adresi Kanal D Haber'in sunucuları da yeni yayın dönemi filminde yerini aldı.

Tanıtım filmi ekrana verilir verilmez büyük ses getirdi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT