Kanal İstanbul için internet sitesi açıldı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada tartışmalı Kanal İstanbul projesi için internet sitesi açıldığı duyuruldu.
Kamuoyunu ikiye bölen İstanbul’a kanal açma projesi “Kanal İstanbul” için internet sitesi açıldı.
Duyuruyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.
Altun, Twitter’dan şunları paylaştı;
Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak.
Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm soruların yanıtlarını içeren kanalistanbul.gov.tr internet sitesini yayına açtık.
Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz.
Hayırlı, uğurlu olsun
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