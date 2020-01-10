Kanal İstanbul karşıtlığı rezil etti! Sosyal medyada alay konusu oldular

Kanal İstanbul karşıtı bazı medya organları yaptıkları haberler nedeniyle alay konusu oluyor. En son Prof. Dr. Cemal Saydam'ın açıklamalarına dayandırılarak yapılan bir haber Twitter'da çokça konuşuldu.

İki haber sitesi, İBB'nin Kanal İstanbul Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cemal Saydam'ın, projenin etkilerine ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi. Saydam, Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'nde Sülfür Dioksit'in oluşumuna etki ettiğini, bunun da ileri vadede erkekleri "kimyasal hadım" edeceğini iddia etti.

Odatv'nin Kanal İstanbul'a karşı çıkmak için yaptığı son haber sosyal medyada alay konusu oldu.