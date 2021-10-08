Kanal İstanbul neden gerekli? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuk olduğu televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınında özel röportaj veren Bakan İsmailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili yöneltilen soruyu da yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un neden gerekli olduğu konusunda yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz. 4 saat uçuşta 1.6 milyar kişiye ulaşabiliyoruz. Tabiki dünyada büyük gelişmeler var. Uzakdoğu'dan Uzakbatı'ya 710 milyar dolarlık ticaret var. Burada biz ne yapabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton civarında. Bu hareketlere bir yön vermemiz lazım.

Boğaz'ın emniyet kapasitesi şu an 25 bin gemi geçmesine müsait. 2050'de bu sayısı 78 bine ulaşacak. Siz devlet olarak bir planlama yapmak zorundasınız. Bir geminin geçmesi 13-14 saati buluyor. Bu kadar gemi Bakırköy-Zeytinburnu açıklarında ne diye bekliyor? Bunlar daha da artacak. Marmara Denizi adeta bir gemi parkına dönüşecek. Bunların bir an önce Boğaz'dan geçmesi ve kazaların yaşanmaması için alternatif bir su yoluna ihtiyacımız var. Kanal İstanbul bir ihtiyaç. Gemiler çevre kirliliğine de neden oluyor.

Ulaştırma Şurası'nın sonuç bildirgesinde de Kanal İstanbul önemli bir yer aldı. Kanal İstanbul'u aslında yalnızca bir su yolu olarak düşünmemek lazım. Kanal İstanbul 2011'den beri gündemde olan bir proje. Hazırlıkları ona göre yapıldı. Projeler, planlar hepsi hazır. Tamamen çevreci bir proje olacak. Projeyi genel bütçeye yük olmadan çözeceğiz."