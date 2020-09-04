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  3. Altınlarını lavaboya düşürünce yolu kazdırdı!

Altınlarını lavaboya düşürünce yolu kazdırdı!

Bursa'da bir ev hanımı temizlik yaparken altınlarını lavaboya düşerdi. Olayın ardından büyük panik yaşayan kadının ihbarı üzerine kanalizasyonda kazı yapılarak 7 çeyrek altın çıkarıldı.

Altınlarını lavaboya düşürünce yolu kazdırdı!

Bursa'da temizlik yapan bir ev hanımı altınlarını lavobaya düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen BUSKİ ekipleri kanalizasyonda kazı yaparak 7 çeyrek altını bulmayı başardı. Büyük sevinç yaşayan kadın Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Altınlarını lavaboya düşürünce yolu kazdırdı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirdi. 6 katlı binanın 3.katında oturan kadın boynunda 7 çeyrek bulunan kurdelayı lavobada temizlik yaptığı esnada düşürdü.

Altınlarını lavaboya düşürünce yolu kazdırdı!

Kanalizasyona giden çeyrek altınlar için belediyeden yardım istendi. Devreye giren kazı ekipleri apartmanın giderlerinin olduğu alanda kazı yaptı. Kazı sonucu kanalizasyonun içerisinde kurdeleye bağlı altınlar çıkartılarak düşüren bayana teslim edildi.

Altınlarını lavaboya düşürünce yolu kazdırdı!

Altınlarına kavuşan kadın ekiplere teşekkür etti. Altınlarına kavuşana bayan evine giderken ekipler ise kazı yaptıkları yerde çalışmalarını bitirip kazıyı kapatıp olay yerinden ayrıldılar.

Altınlarını lavaboya düşürünce yolu kazdırdı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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