Kanalize ne demek, TDK'ya göre Kanalize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kanalize ne demek? Kanalize TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kanalize kelimesi. Peki kanalize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kanalize nedir, kanalize kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KANALİZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kanalize kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kanalize kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kanalize kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Yönlendirmek, bir düzene koymak` anlamındaki kanalize etmek, `yönlenmek, bir düzene konulmak` anlamındaki kanalize olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz

