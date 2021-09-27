Kandela ne demek, TDK'ya göre Kandela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kandela ne demek? Kandela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kandela kelimesi. Peki kandela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kandela nedir, kandela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kandela kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kandela kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KANDELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kandela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kandela kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kandela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mum

