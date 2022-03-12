Kandili yeksan edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yanında yapılan terör propagandasına çıt bile çıkarmadı!

Türkiye'ye demokrasinin Diyarbakır'dan geleceğini ifade eden açıklamasıyla tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır programı kapsamında geçtiğimiz günlerde Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezince (DİTAM) bir otelde düzenlenen "Tigris Diyalogları Türkiye'de Muhalefet ve CHP'nin Tutumu Toplantısı"na katıldı.

Toplantının açılışında söz alan DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettikten sonra konuyu Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör operasyonlarına getirdi.

AĞZINI BİLE AÇMADI

Geçtiğimiz yıl terörle mücadele konusunda hükümeti eleştirerek," Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Vural'ın operasyonların durdurulması konusunda yaptığı sözlere tepki bile göstermedi.

SKANDAL SÖZLER

Mehmet Vural'ın toplantıda söylediği," Özellikle bu güneye ve Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyi) yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil, bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur." sözleri tepki çekti.

(AA)