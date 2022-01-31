Kandilli duyurdu! Elazığ Karakoçan'da 3.9 şiddetinde deprem!

Kandilli verilerine göre deprem Elazığ Karakoçan'da saat 09:06'da yerin 5.0 km altında. 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Ayrıntılar geliyor...

AFAD SON DEPREMLER 31 OCAK 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 31 Ocak 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 31 OCAK 2022 PAZARTES

İBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız...