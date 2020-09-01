Kandilli duyurdu! Elazığ Sivrice'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 09.27'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.1 kilometre altında kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 3,3 büyüklüğünde yerin 12.95 kilometre altında gerçekleşti. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.