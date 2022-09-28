Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ardahan'da art arda deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi dün öğle saatlerinde Ardahan'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçıların devam ettiğini duyurdu.

Rukiye Karapunar
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ardahan'da art arda deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi Ardahan'da saat 02.01'de 4.1 büyüklüğünde saat 04.48^de ise 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha medyana geldiğini duyurdu. Yaşanan deprem sonrası bazı evlerde hasarlar oluştuğu bildirildi.

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