Kandilli Rasathanesi Ardahan'da saat 02.01'de 4.1 büyüklüğünde saat 04.48^de ise 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha medyana geldiğini duyurdu. Yaşanan deprem sonrası bazı evlerde hasarlar oluştuğu bildirildi.
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ardahan'da art arda deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi dün öğle saatlerinde Ardahan'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçıların devam ettiğini duyurdu.
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