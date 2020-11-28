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  3. Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 08.47'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre de deprem 3,5 büyüklüğünde yerin 17,36 kilometre altında kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ, AFAD DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör


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