Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul Avcılar'da deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesinin verilerine göre İstanbul Avcılar'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre İstanbul Avcılar'da saat 16.55'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 4.8 km altında kaydedildi.
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 15, 2020
AVCILAR (ISTANBUL) https://t.co/L6d3yY7RKw
15.10.2020, 16:55:12 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 4.8 km#Kandilli