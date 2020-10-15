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Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul Avcılar'da deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesinin verilerine göre İstanbul Avcılar'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul Avcılar'da deprem

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre İstanbul Avcılar'da saat 16.55'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin  4.8 km altında kaydedildi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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