Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Girit Adası olan deprem, Antalya ve Kıbrıs'ta da hissedildi. Saat, 04:59'da meydana gelen depremin büyüklüğü 82,7 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.