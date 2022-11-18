Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi saat 07:26'da Muğla Ula'da 41. büyüklüğünde, 8.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD ise meydana gelen depremin büyülüğünü 4.0 büyüklüğünde, 7.0 km derinliğinde ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 18, 2022
YESILOVA-ULA (MUGLA) https://t.co/zHe2HVj0Hj
18.11.2022, 07:26:34 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 8.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 KASIM 2022 CUMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 18, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ula (Muğla)
Tarih:2022-11-18
Saat:07:26:34 TSİ
Enlem:37.081 N
Boylam:28.423 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/4rK3DMgj9D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 18 KASIM 2022 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 17 Kasım 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde: