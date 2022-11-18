Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi saat 07:26'da Muğla Ula'da 41. büyüklüğünde, 8.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD ise meydana gelen depremin büyülüğünü 4.0 büyüklüğünde, 7.0 km derinliğinde ölçtü.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 KASIM 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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AFAD SON DEPREMLER 18 KASIM 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 17 Kasım 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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