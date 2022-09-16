Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'e kulak verin! " Marmara Denizi içinde fayın kırılmayan segmenti var"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremin nerede ve ne büyüklükte olduğundan öte bizim gelecek bir depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemli. Belki 1 saniye, belki 10 sene sonra büyük bir deprem olabilir." ifadelerine yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'e kulak verin! " Marmara Denizi içinde fayın kırılmayan segmenti var"

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depreme karşı her an hazırlıklı olunmasının altını çizerek“Depremin nerede ve ne büyüklükte olduğundan öte bizim gelecek bir depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemli. Belki 1 saniye, belki 10 sene sonra büyük bir deprem olabilir. Bingöl Karlıova’dan başlayarak 1500 kilometre Anadolu’nun kuzeyinden geçip Marmara’ya Batı’ya uzanan Kuzey Anadolu Fay hattının yanı sıra Doğu Anadolu Fay hattı ülkemizi etkisi altında bulunduran faylar” dedi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'e kulak verin! Marmara Denizi içinde fayın kırılmayan segmenti var

“ZAYIF BİNALARI DAYANIKLI HALE GETİRMEK GEREKİYOR”

Prof. Dr. Haluk Özener, Kuzey Anadolu Fayı’nda 1939 depreminden sonra batıya ‘Deprem göçü’ olduğunu aktardı., 1999 yılındaki 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini hatırlatan Özener aradan 23 sene geçtiğini belirterek,

“Bu fayın Marmara Denizi içinde fayın kırılmayan segmenti; yaklaşık 130 kilometrelik bir kolu var. Onun dışında Doğu’da Bingöl Yedisu segmenti bulunuyor. Bunlar, kırılmamış faylar. Doğu Anadolu Fay hattında da kırılmamış parçalar var bunların 7 ve üzerinde deprem üretme potansiyelleri var ama deprem tekrarlama aralıkları enerji biriktirme özelliklerine bağlı farklı olabiliyor. Deprem bir şekilde olacak.

Bunda en önemli rol; alacakları karar ve uygulayacakları politikalarla karar vericilere düşüyor. Şu anda en önemlisi kentsel dönüşüm. Depreme karşı zayıf, güvensiz binaları, bir an önce süratle depreme dayanıklı hale getirmek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'e kulak verin! Marmara Denizi içinde fayın kırılmayan segmenti var

“1999 ÖNCESİNE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ”

Prof. Dr. Özener, 1999 yılına göre iyi durumda olduğumuzu ancak mükemmel bir hazırlık içerisinde olmadığımızı belirtti. Özener konuşmasının detaylarında “1999 öncesine göre tabii ki iyi durumdayız. Ama ‘Her şey bitti, mükemmel, hazır’ demek de çok iyimserlik olabilir. Alınan kararların politikaların süratle uygulanması gerekiyor. Deprem ile afet konusunun siyaset üstü olması gerekir. En önemlisi; can. Can hiçbir zaman geri getiremeyeceğimiz bir olgu” diye ekledi.

kapak-064027.webp

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!
Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!
Son dakika: Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
Son dakika: Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
Elinizi çabuk tutun bu ilanı kaçırmayın! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 495 bin liradan satılıyor! Hastaneye, toplu ulaşım araçlarına yürüme mesafesi!
Elinizi çabuk tutun bu ilanı kaçırmayın! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 495 bin liradan satılıyor! Hastaneye, toplu ulaşım araçlarına yürüme mesafesi!
Abdurrahman Dilipak: "Ben, fahişe ve türevlerinin kuyruğuna basınca ses başka yerden geliyor."
Abdurrahman Dilipak: "Ben, fahişe ve türevlerinin kuyruğuna basınca ses başka yerden geliyor."
Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!
Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!
İslam Memiş hiç bu kadar net konuşmamıştı! Altın işte o tarihte bin 200 TL olacak! Fırsat varken yastık altına yatırım yapın!
İslam Memiş hiç bu kadar net konuşmamıştı! Altın işte o tarihte bin 200 TL olacak! Fırsat varken yastık altına yatırım yapın!
Kendisine saldıran yılanı zehirleyip ısırarak öldüren adamın bir garip olayı!
Kendisine saldıran yılanı zehirleyip ısırarak öldüren adamın bir garip olayı!
Hayatının 7 yılını bir tabut içerisinde geçirdi! Evli bir çift tarafından köle olarak kullanılan kadının hikayesini öğrenince inanamayacaksınız!
Hayatının 7 yılını bir tabut içerisinde geçirdi! Evli bir çift tarafından köle olarak kullanılan kadının hikayesini öğrenince inanamayacaksınız!
Elinizi çabuk tutun bu ilanı kaçırmayın! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 495 bin liradan satılıyor! Hastaneye, toplu ulaşım araçlarına yürüme mesafesi!
Elinizi çabuk tutun bu ilanı kaçırmayın! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 495 bin liradan satılıyor! Hastaneye, toplu ulaşım araçlarına yürüme mesafesi!
Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine indirim bekleniyor!
Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine indirim bekleniyor!
Abdurrahman Dilipak: "Ben, fahişe ve türevlerinin kuyruğuna basınca ses başka yerden geliyor."
Abdurrahman Dilipak: "Ben, fahişe ve türevlerinin kuyruğuna basınca ses başka yerden geliyor."