Kandıra'da denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu!

Ailesi ve arkadaşlarıyla kamp yapmak için Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan Demir (22), dün Kandıra Kaymakamlığınca yüzmenin yasaklandığı ve bu sebeple kırmızı bayrak çekildiği plajda denize girdi.

Dev dalgalar arasında yüzen Demir, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Gencin denizden gelmediğini fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için arama çalışmaları başlattı.

25 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dün sabah saat 09.00 sıralarında KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katılımı ile başlatılan kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldı.

Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında Özcan'ın cansız bedenine saat 10.00 sıralarında ulaşıldı. Ekipler tarafından karaya çıkartılan Özcan'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cansız bedeninin denizden çıkartıldığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Özcan'ın yakınları ekipler tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.