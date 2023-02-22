Kane Crichlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kane Crichlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kane Crichlow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kane Crichlow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kane Crichlow 21 Ağustos 2000 tarihinde Warwick şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Bermuda uyrukludur.Gerçek adı da Kane Sinclair Crichlow şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kane Crichlow Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kane Crichlow'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kane Crichlow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kane10__/

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Kane Crichlow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kane Crichlow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kane Crichlow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kane Crichlow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wimbledon U18

1 Temmuz 2019 yılında Watford U23

27 Temmuz 2022 yılında AO Episkopi

Kane Crichlow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kane Crichlow şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kane Crichlow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UE Cornellà (2012-2018), AFC Wimbledon (2018-2019), Watford FC (2019-2020)

Bermuda takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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