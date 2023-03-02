Kane Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kane Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kane Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kane Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kane Lewis 17 Mart 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kane Lewis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kane Lewis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kane Lewis'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kane Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kane Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kane Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kane Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında The New Saints

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2021 yılında Cefn Druids

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2022 yılında St. Ives Town

7 Ocak 2023 yılında Hemel

Kane Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kane Lewis şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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