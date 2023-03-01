Kane Wills kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kane Wills Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kane Wills adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kane Wills Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kane Wills 25 Mart 1990 tarihinde Shoreham-by-Sea şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kane Wills Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kane Wills'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kane Wills Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kane Wills futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında Ebbsfleet
1 Temmuz 2010 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2016 yılında Worthing
23 Ağustos 2017 yılında Eastbourne
30 Temmuz 2020 yılında Dorking
2 Temmuz 2021 yılında Worthing
12 Ağustos 2021 yılında Dorking
1 Temmuz 2022 yılında Worthing
Kane Wills Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kane Wills şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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