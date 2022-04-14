Kangal ne demek, TDK'ya göre Kangal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kangal ne demek? Kangal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kangal kelimesi. Peki Kangal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kangal nedir, Kangal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KANGAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kangal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kangal kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre Kangal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tel, kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla yapılan bağ

- Bu biçimde bükülmüş şeylerin her bir halkası

- Deve dikeni

- Sivas iline bağlı ilçelerden biri



KANGAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Beş arkadaş, boyunlarına tel ve ip kangalları geçirmiş.



KANGAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Kangal köpeği

