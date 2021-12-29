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Kanıksayış ne demek, TDK'ya göre Kanıksayış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kanıksayış kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kanıksayış ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kanıksayış nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kanıksayış kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kanıksayış ne demek, TDK'ya göre Kanıksayış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kanıksayış ne demek? Kanıksayış TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kanıksayış kelimesi. Peki kanıksayış ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kanıksayış nedir, kanıksayış kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KANIKSAYIŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kanıksayış kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kanıksayış kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kanıksama işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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