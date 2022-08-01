Kanlar içinde hareketsiz yatıyordu, çevredekiler ihbar etti! Söyledikleriyle şaşkına uğratan adam: "Canım sıkılıyordu, kendi kendimi vurdum"

Bursa'da bir sokakta bacağından vurulmuş bir şekilde bulunan Musa Bozkurt, "Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu. Silah yok şu an, silahınız varsa çekip kafama sıkayım." şeklinde konuşarak ekiplere zorluk çıkardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Olay saat 02:00 sularında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşti. Sokakta öylece hareketsiz ve kan gölünün ortasında yatan adamı fark eden biri, 112 Acil ekiplerini arayarak ihbar etti. Olay yerine geldiklerinde yerde kanlar içerisinde yatan kişinin Musa Bozkurt olduğunu belirleyen polis ekipleri, Bozkurt'un bacağından silahla vurularak yaralandığını tespit etti. Olay yerinde herhangi bir ateşli silah bulunamazken, çevredekiler yaralının bir araçtan yaralı halde zorla indirildiğini söyledi.

Kanlar içinde hareketsiz yatıyordu, çevredekiler ihbar etti! Söyledikleriyle şaşkına uğratan adam: Canım sıkılıyordu, kendi kendimi vurdum

"CANIM SIKILIYORDU, KENDİMİ VURDUM"

Müdahalede bulunmak isteyen ilkyardım ekipleri tarafından ambulansa bindirilmeye çalışan Bozkurt, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu. Silah yok şu an, silahınız varsa çekip kafama sıkayım. Hanginiz kendini iyi hissediyorsa, adamsanız çıkın karşıma gelin. Hepiniz gelin sıkıntı yok" şeklinde konuşarak ekiplere zorluk çıkardı.

Ruh hali iyi olmadığı belirlenen ve sakinleştirmeye çalışılan Musa Bozkurt, güçlükle ambulansa bindirilerek Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından hastanede tedavi gören Musa Bozkurt'un iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından emniyet görevlileri zanlıların bulunması için olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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