Kanlı tekel baskının bir numaralı zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Bakın iki kişiyi neden öldürmüş?

Geçtiğimiz hafta pazar günü İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayisinden gelen kan dondurucu görüntüler 7'den 70 herkesi hayretler içerisine düşürmüştü. Olayın bir numaralı katil zanlısı T.Ö emniyet güçlerini uzun uğraşları sonucu olaydan saatler sonra yakalandı. Yakalanan katil zanlısının ilk ifadesi de ortaya çıktı. Bakın iki kişiyi neden öldürmüş?

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Kanlı tekel baskının bir numaralı zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Bakın iki kişiyi neden öldürmüş?

Esenyurt'ta tekel bayisinde çıkan kavgada iki kişiyi silahla öldüren ve Türkiye'nin gündemine oturan T.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bomba etkisi yaratan bir olay gündeme geldi.

Esenyurt'taki tekel bayisine gelerek kavga çıkartan 4 şüpheli şahıstan biri olan T.Ö. , Yunus Emre Erzen (24) ve Batuhan Bayındır (20) 'ı silahla kurşun yağdırarak öldürüp, Yusuf E.'yi de yaraladı. İşlediği cinayetlerin ardından kaçan T.Ö. yakalandı ve ifadesi alındı.

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"PİŞMANIM, BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

T.Ö.'nün İlk ifadesinde "İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL’nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. T. E. WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Yaptığı durum paylaşımına sinirlenip konuşmak üzere adrese gittim. Niyetim konuşmaktı. Dükkanda bulunan oğlundan babasını aramasını istedik ama o karşı çıkınca olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Amacım cinayet işlemek değildi. Darbettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim." dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken olayın sosyal medyada yarattığı infial yüzünden yayın yasağı getirildi.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet işlenmişti, cinayetin görüntüleri sosyal medyada hızlıca yayılmış ve büyük tepki toplamıştı. Görüntülerde Esenyurt'ta bulunan tekel bayisini 4 saldırgan deyim yerindeyse basmışlardı.

Saldırganlardan T.Ö. hararetle sürdürdüğü konuşmasından sonra silahına sarılarak Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı kurşun yağdırarak öldürmüş ,Yusuf E'yi de yaralamıştı. Tarafların arasında ticaret yapıldığı, anlaşmazlığın alacak verecek meselesi olduğu öğrenilmişti. Cinayetin ardından polis ekipleri kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına almış, sosyal medyada büyük tepki toplayan olaya yayın yasağı getirilmişti.

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