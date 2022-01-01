Kano ne demek, TDK'ya göre Kano kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kano ne demek? Kano TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kano kelimesi. Peki kano ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kano nedir, kano kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KANO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kano kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kano kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kano kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne



KANO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yelkensiz ve dümensiz kotra, şimdi bir kano sürati ile hareket ediyordu.

