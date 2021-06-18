 Kansere yakalanmıştı! Canan Ergüder'den yeni paylaşım geldi! İmajındaki değişlik ile dikkat çekti!

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran 43 yaşındaki oyuncu, meme kanseri teşhisi konulmasının ardından diziye veda ederek tedaviye başladı. Kemoterapi tedavisini sürdüren Ergüder, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kanserle mücadelesini sürdüren Canan Ergüder, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak takipçilerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Ergüder, geçtiğimiz haftalarda annesiyle bir fotoğraf paylaşarak, "5. Kemo bitti. Herşey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notunu eklemişti.

KIZIL HALİ BEĞENİLDİ

Son olarak bir arkadaşı ile çekildiği fotoğrafı, "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü' sözlerini ekleyerek paylaştı.

Saçlarının dökülmesi nedeniyle peruk kullanmaya başlayan Ergüder'in kızıl tonlarında peruk takarak imaj değişikliği yapması takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Rol aldığı Güllerin Savaşı ve Behzat Ç gibi başarılı projelerin ardından kariyerinde yükselişe geçen oyuncu büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başardı.

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde, rol alan Ünlü oyuncu meme kanseri teşhisi konulmasının ardından diziye veda etmek zorunda kalmıştı.