Kanseri durdurmak mümkün! Uğur Şahin "heyecan verici" diyerek müjdeledi!

BionTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, aşıların ardından kanser üzerinde duruyorlar. Son olarak, Kanser İmmünoterapi Derneği’nin toplantıları için Washington’a ziyarette bulunan Uğur Şahin, "CAR-T hücre tedavileri, katı hücrelerde B hücreli tümörlerden çok daha zor. Dolayısıyla, CAR-T hücrelerinin katı tümörlerde çalıştığına dair henüz büyük bir kanıt yok. Ancak doğru hedef ve aşı kombinasyonunun bu sınırlamanın üstesinden gelebileceğine inanıyoruz" cümlelerine yer vererek, kanser hastaları için yeni bir umut kapısı açtı.

KANSER AŞISI SÜRECİNİ ANLATTI

Kanser aşısı için süreci anlatan ve tümör hücreleriyle aşının nasıl başa çıkacağını anlatan Şahin, yeni tedavi fikrinin CAR-T hücre tedavisini aşılarla birleştirmek olduğunu söyleyerek, “Claudin-6, tümör hücreleri üzerinde bulunuyor. T hücrelerinde de reseptörler , Claudin-6'yı tanıyan CAR-T hücre reseptörleri. Bu Car-T hücreleri infüze edildiğinde, tümör hücrelerini tanır ve öldürürler. Ancak belirli bir zaman sonra çalışmaları durur. Bu aşının fikri bu CAR-T hücrelerini yeniden aktive etmektir. Aşıyı bünyeye veriyoruz ve aşı, dendritik hücreler adı verilen özel hücrelere Claudin-6'yı sunuyorlar ve ardından CAR-T hücreleri bunu fark ediyor ve ardından çoğalmaya ve yeniden etkinleşmeye başlıyor. Yani tedavimizin fikri, CAR-T hücre tedavisini aşılarla birleştirmek. CAR-T hücrelerinin daha fazla çoğalmaya devam etmemesi durumunda, bu hücrelerin sayısını arttırabilecek bir aşımız var.’’ ifadelerine yer verdi.

"HEYECAN VERİCİ"

Tedavinin çalışma aşamalarında başarılı olduğunu söyleyen Şahin, erken teşhiste bu tedavinin güvenli olduğunun altını çizdi. Şahin, yeni tedavi yönteminin heyecan verici olduğunu söyleyerek, “Sunduğumuz veri setlerinden biri hücre terapisi ile ilgili olan. Örneğin yumurtalık kanseri veya testis kanseri olan hastaların tedavisi CAR-T hücreleri kullandığımız erken aşama çalışmamızda gördük ki, bu tip bir tedavi güvenli görünüyor ve bazı hastalarda tümörlerinin küçüldüğü klinik faaliyet gördük ve bu heyecan verici” şeklinde konuştu.

Bahsi geçen deneyler için daha fazla üretime ihtiyaç olduğunu ve aşılama yapılan hastaları inceleme gerekliliğini de hatırlatan Şahin, ‘’Birkaç hastaya yaklaşık yüz milyon T hücresi aşıladık, evet ve güvenli görünüyor. Sitokin fırtınası gibi bir sınırlama görülmüyor. Tedavi iyi tolere ediliyor. Ayrıca aşı da şu ana kadar iyi tolere edildi, ancak daha fazla veri üretmemiz gerekiyor ve hastaları izlememiz gerekiyor” dedi.

Testis kanseri için bakıldığında, hastaların yüzde 90'ından fazlasında Claudin-6 bulunduğunu söyleyen Uğur Şahin, “Yumuşak doku sarkomlu hastaları da çalışmaya dahil ediyoruz. Şiddetli meme kanseri olan hastalarımız da vardı ama bu hastalar daha az sıklıktaydı. Çalışma, Claudin-6'nın bu tümör hücrelerinde görülüp görülmediğine gerçekten bağlı. Örneğin akciğer kanseri hastalarının yalnızca yüzde altısında Claudin-6 pozitif tümörler olduğunu biliyoruz. Bu da çalışmamıza akciğer kanseri hastalarının yalnızca sınırlı bir bölümünün uygun olduğu anlamına geliyor. Ama testis kanseri için baktığımızda, hastaların yüzde 90'ından fazlasında Claudin-6 var” ifadelerine yer verdi.

Yöneltilen, "Aşının devrede olduğu kanser tedavisinde ise aşı olanların sayısı çok daha az. Peki bu tedavi kanserin hangi evresinde etkili olabilir" sorusuna yanıt veren bilim insanı, “Şu ana kadar sadece ağır hastalığı olan ve başka bir tedavi seçeneği olmayan hastalarımız var. Bu hastalar üç ila dört kez kemoterapi görmüş bu gerçekten geç evre kanser hastaları. Ve bu geç evre hastalarda bir aktivite görebildiysek, elbette bu tip tedaviyi bir veya iki kür kemoterapi sonrası erken evrede olan hastalarda da kullanabiliriz. Bu da zaman alacak bir şey...” ifadelerini kullandı.